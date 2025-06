Kylian Mbappé aclara quién debe ganar el Balón de Oro: "Yo voto por él, no tengo que explicarlo"

"¿Votaría por Dembélé? Sí. No creo que haya que explicarlo. Se habla de Lamine Yamal y Dembélé, yo voto por Dembélé. Está muy claro", aseguró el delantero francés en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante Alemania por el tercer lugar.

Mbappé matizó que en los últimos años no se ve un ganador claro. "Han ganado jugadores de los que apenas se hablaba. Las cosas cambian muy deprisa, pero de aquí a septiembre pasarán muchas cosas".

El Mundial de Clubes puede darle puntos al 'Mosquito', puesto que el Barcelona de Lamine no figura en esta competición que comenzará la próxima semana en Estados Unidos.

Por otro lado, Mbappé negó que su temporada con el Real Madrid haya sido un fracaso y aseguró que no le afecta que el París Saint-Germain ganara la Champions League el año que abandonó el club.

"Hemos ganado dos títulos (Supercopa de Europa y la Intecontinental), eso no es un fracaso. Es cierto que se nos han ido partidos importantes. Pero ha sido un año enriquecedor. El PSG ha ganado la Champions sin mi y eso no me afecta. Es algo bueno", aseguró el galo.