Mbappé sobre Vinicius, la pitada en el Bernabéu y su relación con Xabi Alonso: "No me hago el tonto, han pasado cosas"

<b>¿Habló con Xabi Alonso tras su salida?</b>"Sí, hablé con él cuando fue la noticia. Quería apoyarlo porque nunca es fácil. No es mi responsabilidad decir si es justo o no. El fútbol es así. Es la vida del mundo del fútbol de alto nivel. Hay que defender el escudo del Madrid".<b>Pitada por la destitución de Xabi</b>"Es posible. Yo entiendo la frustración de la gente y los pitos. Cuando era niño, creía que todo lo que se decía en la TV era verdad. A veces es opinión, pero nuestro trabajo es competir".<b>Su relación con Xabi</b>"No voy a hacer el tonto, claro que han pasado cosas. Es la vida de un gran club. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. No está bien, pero lo aceptamos.Decir que Xabi Alonso no ha triunfado en el Madrid no es verdad. Se fue antes de que se decidieran los títulos. Xabi va a ser un grandísimo entrenador. Tengo una relación espectacular con él y le deseo lo mejor. Conoce mucho del fútbol moderno, es una decisión del club que hay que respetar. Ahora hay un entrenador al que tenemos que ayudar".