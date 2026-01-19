Barcelona ya tiene rival para los cuartos de final de Copa del Rey: así quedaron definidos los cruces

Cabe recordar que los dirigidos por <b>Hansi Flick</b> clasificaron a cuartos tras eliminar con algo de sufrimiento al<b> Racing de Santander </b>en El Sardinero. <b>Ferran Torres</b> y<b> Lamine Yamal</b> anotaron para la victoria.<b>Albacete </b>y <b>Barcelona </b>se han enfrentado un total de 14 veces, todas en Liga, con un balance de nueve victorias catalanas, cuatro empates y un solo triunfo albacetista.La última vez que el conjunto culé visitó el Carlos Belmonte fue en diciembre de 2004, en la primera vuelta de la competición doméstica. Los goles de <b>Iniesta </b>y <b>Xavi </b>certificaron el triunfo por la mínima (1-2).