Barcelona ya tiene rival para los cuartos de final de Copa del Rey: así quedaron definidos los cruces

Este lunes se llevó a cabo el sorteo para conocer los cruces de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26 y el Barcelona se medirá ante el único equipo de Segunda División que sigue con vida en el certamen. Tras dar la sorpresa eliminando a un Real Madrid en crisis, el Albacete recibirá al conjunto azulgrana en el Estadio Municipal Carlos Belmonte con toda la intención de dar otro batacazo.

Cabe recordar que los dirigidos por Hansi Flick clasificaron a cuartos tras eliminar con algo de sufrimiento al Racing de Santander en El Sardinero. Ferran Torres y Lamine Yamal anotaron para la victoria. Albacete y Barcelona se han enfrentado un total de 14 veces, todas en Liga, con un balance de nueve victorias catalanas, cuatro empates y un solo triunfo albacetista. La última vez que el conjunto culé visitó el Carlos Belmonte fue en diciembre de 2004, en la primera vuelta de la competición doméstica. Los goles de Iniesta y Xavi certificaron el triunfo por la mínima (1-2).

El último partido entre estos dos equipos se produjo el 1 de mayo de 2005, cuyo resultado fue de 2-0 a favor del Barcelona en el Camp Nou. Muchos recordarán aquel partido porque fue histórico: Leo Messi anotó su primer gol con el primer equipo del Barça. Con el '30' en la espalda, el argentino superó con una vaselina a Raúl Valbuena tras pase de Ronaldinho en el tiempo añadido. Los otros enfrentamientos son Alavés ante la Real Sociedad en Mendizorroza, Valencia contra Athletic Club en Mestalla y Betis frente al Atlético de Madrid en el Benito Villamarín. Las eliminatorias, a partido único, se disputarán los días 3, 4 y 5 de febrero.