El PSG de Luis Enrique sufre dolorosa caída en casa: no le pudieron ganar la serie en la Ligue 1

Doblegado por sus propios errores, sobre todo el primero de Zaire Emery en el 0-1, el PSG alimentó de nuevo la duda en su liderato en la Ligue 1, derrotado en el Parque de los Príncipes por el Mónaco (1-3), que ya le ganó en la primera vuelta, volvió a hacerlo y se tomó la revancha de la Liga de Campeones. Un golpe para el equipo parisino, con cuatro puntos de renta en la cima a la espera del partido de esta jornada del Lens, que jugará el domingo frente al Metz.

Con el 0-0, el PSG fue superior. Menos al inicio, cuando más inquietud sintió Safonov en su portería, el vigente campeón fue desbordante, veloz, incisivo y ambicioso. Su banda izquierda, con la suma de Nuno Mendes, un portento físico, técnico y trepidante, con Kvaratskhelia fue imparable para el Mónaco en el primer tramo. Pero le faltó entonces el gol, por unos centímetros, por un mal pase final, por una elección errónea. Y lo pagó. En el otro área no fue contundente tampoco. El 0-1 señaló inevitablemente a Zaire-Emery, que se excedió dentro del área. Un regate, dos... Al tercero perdió el balón. El rechace cayó a Balogun, que la dejó atrás a la llefada de Akliouche, que nada más tuvo que batir a Safonov entre el desconsuelo, consciente del tremendo fallo, del centrocampista y la cara de incredulidad de varios de sus compañeros. Era el minuto 27. Quedaba mucho partido.

Sin embargo, el inicio de la segunda parte reafirmó al Mónaco, con el 0-2 de Golovic, al que entregó el balón un mal despeje (o pase) de Vitinha. Lo aprovechó de nuevo el conjunto visitante, con dos goles de ventaja en el minuto 55, certero y oportuno cuando debió serlo, como ocurrió también cuando encajó el 1-2 de Barcola. El 1-3 lo marcó instantes después. Tuvo fortuna entonces, con el remate desde lejos de Balogun que desvió decisivamente Pacho para superar la intuición de Safonov y con la victoria de prestigio, la cuarta consecutiva del Mónaco, con cuatro tiros a portería, tres goles, un remate al larguero que pudo ser el 1-4 y una reacción evidente. Por contra, sufrió dos lesiones. Una de Vanderson, al cuarto de hora, y otra de Caio Henrique, al inicio del segundo acto.