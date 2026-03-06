El PSG de Luis Enrique sufre dolorosa caída en casa: no le pudieron ganar la serie en la Ligue 1

Con el 0-0, el <b>PSG </b>fue superior. Menos al inicio, cuando más inquietud sintió <b>Safonov </b>en su portería, el vigente campeón fue desbordante, veloz, incisivo y ambicioso.Su banda izquierda, con la suma de <b>Nuno Mendes</b>, un portento físico, técnico y trepidante, con <b>Kvaratskhelia </b>fue imparable para el <b>Mónaco </b>en el primer tramo. Pero le faltó entonces el gol, por unos centímetros, por un mal pase final, por una elección errónea. Y lo pagó.En el otro área no fue contundente tampoco. El 0-1 señaló inevitablemente a<b> Zaire-Emery</b>, que se excedió dentro del área. Un regate, dos... Al tercero perdió el balón. El rechace cayó a <b>Balogun</b>, que la dejó atrás a la llefada de <b>Akliouche</b>, que nada más tuvo que batir a <b>Safonov </b>entre el desconsuelo, consciente del tremendo fallo, del centrocampista y la cara de incredulidad de varios de sus compañeros. Era el minuto 27. Quedaba mucho partido.