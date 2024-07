Mbappé se acuerda de Cristiano Ronaldo y revela que ahora son amigos; lo que piensa sobre el brasileño Endrick

“Siempre ha sido mi ídolo. Tengo la suerte de que ahora es un amigo. Tenemos mucho contacto y me da muchos consejos. Me dice que trabaje, que mantenga la pasión por el juego. Sé que fue complicado para él en la Eurocopa, pero nos dimos un abrazo”.

“Vinicius es un gran jugador y estoy muy feliz por jugar con él. También con Rodrygo y con todos. Los grandes jugadores están hechos para jugar juntos. No tendré problemas para jugar con Vinicius. Hizo unas últimas temporadas perfectas. Ahora me tengo que adaptar a Vinicius, a Rodrygo y a todos para ayudarles”.

Endrick

“Conozco su reputación y la gente habla muy bien de él. No lo he visto mucho, lo vi con la selección brasileña marcar goles, pero seguro que tiene mucho talento. Es un jugador joven, tiene que aprender. Puede que funcione al principio o no, pero me tiene aquí para cualquier consejo. Yo también empecé con 16 y sé lo que significa. Marcará goles con el Madrid, seguro”