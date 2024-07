Mbappé y su primera conferencia con Real Madrid: “Me insistía que viniera para jugar juntos arriba; daré la vida por esta camiseta”

“Me siento un privilegiado. Soy jugador del Madrid, es mi sueño de niño. Un sueño no se paga. Es una gran satisfacción para mí y mi familia. Todo lo que hice para llegar aquí fueron muchas etapas”.

“El Real Madrid siempre gana y por eso es el mejor del mundo. Lo que yo quiero es aportar ese granito de arena. Tengo muchas ganas de darles todo lo que me pidan. Tengo muchísimas ganas de entrenar”.

“Tenía mucha presión esta mañana cuando me levanté. La pasión y el amor que me han mostrado los aficionados es increíble. Tengo que estar agradecido por todo lo que noto y ya tengo esta conexión con ellos”.

“Voy a jugar donde quiera el mister, puedo jugar en las tres posiciones de arriba. Lo más importante es estar bien física y mentalmente. Dónde jugar es un detalle, no es un debate. Vi al míster esta mañana y no hablamos de dónde voy a jugar”.

“Los franceses (que juegan en el club), también Vinicius que me mandaba muchos mensajes, me decía que viniera al Madrid, que íbamos a jugar juntos arriba”.

“Yo siempre estuve seguro que iba a llegar mi momento. Sabía que cuando me fuera de París iba a venir al Madrid. Tuve ofertas de muchos clubes. Luego en el fútbol no sabes qué puede pasar, pero hoy estoy muy feliz de ser jugador del Madrid”.

Lo criticaron en 2022 por su fichaje frustrado

“Es parte del fútbol. La verdad es que es increíble el amor de todo el madridismo. No he jugado un partido y me dan todo este amor. Por eso quiero dar la vida por esta camiseta. Es mi sueño, pero hay mucha gente que desde el primer día están conmigo”.

La remontada del Madrid al PSG en 2022

“Cuando vienes al Bernabéu juegas ante el mejor club del mundo, gracias a Dios ahora soy de ellos. Cuando vine con el PSG sabía que iba a jugar ante un gran equipo, pero yo venía a defender a mi equipo. Ahora lo que pienso es cómo ganar con el Madrid”.

Ganar la Champions League y el Balón de Oro

“Estoy en el mejor sitio para ganar títulos, pero mi prioridad ahora es adaptarme al equipo, es la clave, lo demás llegará de forma natural”.

¿Por qué no vino antes?

“En el fútbol pueden pasar muchas cosas. Lo que puedo decir es que estoy muy contento de estar aquí”.