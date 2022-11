Mbappé confiesa qué le dijo el presidente de Francia para quedarse en el PSG y rechazar al Real Madrid: ‘‘Es una locura...’’

A pesar de que ya pasaron varios meses, el rechazo de Kylian Mbappé al Real Madrid para renovar con el PSG sigue dejando novedades. La última ha sido el rol de Emanuel Macron, presidente de Francia, para convencerlo de quedarse en París.

El Jefe de Estado fue clave para la decisión del jugador y este lo volvió a reconocer en un diálogo con Sports Illustrated. “Tuvimos varias llamadas. En diciembre, enero, febrero, marzo...”, admite entre risas Mbappé dando a entender la insistencia del mandatario.

“Macron me llamó y me dijo: ‘Sé que quieres irte, pero quiero que sepas que eres importante para Francia y no me gustaría que te fueras. Tienes la oportunidad de hacer historia aquí. Todo el mundo te quiere”, recuerda el atacante del PSG.

Kylian no terminaba de dar crédito a la llamada del presidente: “Dije que lo apreciaba. Realmente es una locura. El presidente te llama y te pide que te quedes”.