La dura respuesta de Mbappé sobre su futuro y lo que dijo del Balón de Oro que ganó Messi

Disputar los Juegos Olímpicos

“Es mi empleador quien decide. Será un placer jugar en ellos, pero si mi empleador no quiere, apoyaré su decisión. No creo que vaya a tomar mucho tiempo pensar en ello. Si es sí, es sí; si es no, es no. Quiero estar en los Juegos y creo que la gente también”.

Las palabras de Luis Enrique tras su último hat-trick

“Me lo tomé muy bien, es un gran entrenador, tiene mucho que enseñarme. Desde el primer día le dije que no tendría ningún problema conmigo. Siempre he trabajado muy bien con los entrenadores que he tenido. Soy un jugador exigente conmigo mismo, así que si vuelvo a encontrarme con esta exigencia es algo que me conviene”.

Liderazgo en Francia

“En mi primera comparecencia como capitán ya dije que no asistiría a todas las ruedas de prensa y que no era el superior jerárquico de Antoine (Griezmann). Él dio las siguientes tres ruedas de prensa y después dejamos la puerta abierta para otros. Es mi deseo compartir el liderazgo. No tengo miedo de comparecer, pero la selección de Francia no me pertenece”.