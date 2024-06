Mbappé revela la decisión del Real Madrid sobre disputar los Juegos Olímpicos: “Ellos fueron muy claros conmigo”

Kylian Mbappé habló en la rueda de prensa previo al debut de Francia en la Eurocopa 2024 ante Austria . El delantero confirmó que no estará en los Juegos Olímpicos de París por decisión del Real Madrid , su nuevo club. Además le envió un mensaje a España tras golear a Croacia .

¿España es favorita?

“Es un gran equipo. Seguro que es una selección que va a hacer cosas buenas, pero espero que no llegue lejos por el bien de Francia también”.

Juegos Olímpicos

“He hablado con el seleccionador y me ha dicho que puedo jugar en varios puestos esta vez y que no es problema. Da igual donde juegue porque estoy listo para jugar y adaptarme. Pero para los Juegos la posición de mi club es muy clara y entiendo que no estaré. Entiendo la postura de mi club porque soy un recién llegado. Espero que ganemos los Juegos”.