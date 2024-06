Polémica de Mbappé y Modric con épica respuesta: “¿La Eurocopa es más difícil que el Mundial?”

Kylian Mbappé agitó las redes sociales hace unos días al asegurar que la Eurocopa es más complicada que el Mundial. “Siempre lo he sentido de la misma manera. Para mí la Euro es más difícil que la Copa del Mundo, a pesar de que hay mucha más presión en un Mundial. Acá todos los equipos se conocen , jugamos entre nosotros todo el tiempo. Tácticamente es un fútbol muy similar”, explicaba el capitán de Francia previo al torneo continental.

“¿Sobre lo que piensa Mbappé? Eurocopa son partidos de las mejores selecciones de Europa, pero ambas me parece que son difíciles. En el Mundial tienes equipos como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y grandes equipos de otros continentes. No me gusta comparar, pero para mi el Mundial es más difícil”, aseguró Modric.