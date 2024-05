“Lo que viví en 2022 no se lo deseo a nadie. Fue una decisión complicada, definitivamente difícil”

El delantero francés reconoció en una entrevista con ‘CNN’ que la pasó bastante mal hasta que se comprometió con el equipo parisino, dando a entender que sufrió presiones de la directiva para que continuara en el club.

“En una carrera hay que tomar decisiones difíciles y es lo que he tenido que hacer hasta ahora. Soy el máximo goleador de la historia del club y quiero quedarme con las cosas buenas. Lo que ocurrió entonces (por 2022) no fue sencillo y es algo que no le desearía a nadie”.

Unas palabras en las que el campeón del mundo se detuvo un poco para no generar más polémica.