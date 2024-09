Memphis Depay decidió jugar en Brasil y el anuncio de Ronald Koeman: ¿fuera de Países Bajos?

La información fue revelada por el periodista Fabrizio Romano, quien asegura que el acuerdo entre ambas partes se cerró hace días y que el futbolista ya pasó las pruebas médicas en Países Bajos. Solo falta la firma.

En ese contexto, Ronald Koeman habló sobre la nueva etapa de Memphis y, evidentemente, no le convence que juegue en Brasil, por lo que tendría en riesgo su convocatoria a la ‘Oranje’. El seleccionador trató de ser más medido que con el caso de Berwijn, futbolista que se marchó a la liga de Arabia Saudita y que ya tiene cerrada las puertas.

“Es verdad que Brasil es más competitivo que Arabia, no quiero meterme en problemas como Bergwijn y que se me venga todo el país encima. Depay tendrá que mantenerse en forma, es lo más importante para mí. Brasil está muy lejos. Me parece un torneo fuerte, pero todavía no tengo mucho conocimiento sobre esta competición. Lo cierto es que se marcha lejos”, opinó Koeman para el medio local The Telegraaf.