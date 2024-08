“¿Messi? Tenía que pegarle una patada en los Madrid-Barcelona; él no te gambetea para humillarte, lo hace para anotar...”

La leyenda viviente del Real Madrid, que ahora lo hace en Fluminense, esuvo compartiendo con ‘Podpah Podcast’ para hablar un poco sobre aquellos Clásicos de la liga española con Guardiola y Mourinho en los banquillos.

El lateral brasileño reconoce que Messi ha sido el rival más duro al que le tocó enfrentar. “Era muy asustador, todavía lo es. Le tengo mucho respeto. Intenté pegarle muchas veces. Le haces una falta y de la nada se transforma. Piensa más rápido que los demás, es muy objetivo”, recuerda.

Sobre si en algún momento cruzaron palabras, Marcelo dijo que “se queda callado todo el partido. Él me hablaba normal, pero a cada rato tenía que pegarle una patada en los Madrid-Barcelona, es obvio que no me hablaba mucho”.