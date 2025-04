Una figura del Barça reveló que su relación con Messi no fue la mejor: "Él estaba molesto conmigo y yo..."

"Leo es un personaje especial a este nivel porque creo que se motiva con muchas cosas que no vemos. Hemos tenido momentos en los que las cosas no funcionaron entre nosotros porque él estaba molesto conmigo y yo estaba molesto con él. Pero para nada enfadado, en el sentido de que se prolongó ni nada por el estilo", recuerda.

El guardameta confiesa que hubo etapas en las que su relación con Messi no pasó por un buen momento, pero todo se quedó ahí. Fueron sólo instantes puntuales.

Seguidamente vino los elogios para su excompañero. La calidad del rosarino sobre el terreno de juego es incuestionable, según el arquero.

"Leo es simplemente un personaje impresionante en el campo, y juega con una ligereza que nunca se volverá a ver, estoy 100% seguro de ello. Si quiere hacerte quedar mal, lo hace con tanta facilidad, y con un pase o un disparo que después dirás: '¡Eso fue imposible!'. Y lo he vivido muchas veces. Y por eso también me alegro de haberlo tenido siempre conmigo en los partidos y no en el otro bando", admite.