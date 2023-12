Messi elegido como el Atleta del Año por la revista Time y confiesa: “Mi primera opción era volver al Barca, pero no fue posible”

Leo Messi no se cansa a pesar de tener 36 años y es que este martes ha sido elegido por la revista ‘Time’ como el ‘Atleta del año’ 2023.

“La verdad es que afortunadamente tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso sopesarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami. Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible. Traté de regresar y no sucedió”, empezó diciendo Messi.

CERCA DE JUGAR EN CONTRA DE CRISTIANO RONALDO

Del mismo modo, se conoció que al quedar descartada la opción de regresar al conjunto azulgrana, Arabia Saudí y la MLS se posicionaron para hacerse con él hasta que el jugador eligió el Inter Miami.

Las ‘Garzas’ le ofrecieron 20 millones de dólares, una participación de la propiedad tras retirarse y un recorte de los ingresos obtenidos por Apple TV+, que vio aumentada su audiencia en más de un 75%.

“Estuve pensando mucho en ir a la Liga Saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo. Como embajador de turismo del país fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado de todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel”.