Confirmado: Ter Stegen será baja por dos meses y estos son los reemplazos que ficharía el Barcelona de Xavi en enero

Conociendo esto, Ter Stegen se perderá los próximo dos meses de competencia y no estará en la Supercopa de España. El objetivo del arquero alemán es la de recuperarse para los octavos de final de la Champions League, a mediados de febrero.

Sin embargo, el Barca se plantea la posibilidad de firmar a un tercer portero para el primer equipo ya que las otras alternativas son juveniles.

El mercado de invierno ofrece actualmente dos nombres libres, que se podrían incorporar de inmediato a la disciplina culé.

1) David de Gea (33 años, Libre) : “El ex portero internacional está sin equipo desde el verano, cuando acabó su vínculo con el Manchester United. David de Gea, que tiene un caché alto, no encontró equipo de primer nivel y prefirió esperar. Ahora se le había vinculado recientemente con el Inter de Miami de Leo Messi o también con el Newcastle, que ha perdido a Pope, lesionado de la clavícula. De momento, no se ha decidido. Veremos si para el Barça es una opción. Eso sí, debería adaptarse a los límites salariales que marca el ‘fair play”’, escribió Mundo Deportivo.