Messi elige sin problemas a su deportista favoritos de toda la historia: "Mi máxima admiración por todo lo que significó"

Messi tomó la decisión de elegir a los mejores deportista que ha visto en la historia.

2025-10-27

Leo Messi, en medio de los playoffs de la MLS con el Inter Miami, se ha tomado el tiempo de dar una entrevista con la cadena estadounidense NBC para hablar de varios temas importantes.

Uno de ellos fue la apertura de las reglas de contrataciones en el mercado de pases en el fútbol de Estados Unidos: "Cada equipo debería tener la oportunidad de traer jugadores y fichar a quien quiera, sin limitaciones ni reglas".

Al ampliar sobre su postura, el capitán de la Selección Argentina hizo hincapié en el límite salarial que gobierna la liga e impide que los clubes puedan superar una determinada masa de sueldos.

A su entender, esa regla pone en desventaja a los equipos estadounidenses respecto de los europeos y la posibilidad de pelearles de igual a igual: "No creo que todos los equipos tengan hoy el poder de hacerlo. Si tuvieran libertad, muchos jugadores importantes vendrían y ayudarían al crecimiento del fútbol en Estados Unidos".

DEPORTISTAS FAVORITOS

Por otro lado, Messi también reveló quiénese fueron sus ídolos de su juventud. El campeón del mundo en Qatar 2022 con Argentina nombró a Diego Maradona, Michael Jordan, Roger Federer, Rafael Nadal o LeBron James, entre otros.

"Obviamente para nosotros los argentinos Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo y máxima admiración por todo lo que significó, si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa", aseguró.

"Para hablar de otro deporte, pasó lo mismo con Michael Jordan, tenistas como Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, los tres hicieron que la competición sea mucho más grande que lo que era, competir durante tanto tiempo por ser el mejor, estar tan cerquita el uno con el otro, hacía que sea mucho más fantástico todo", prosiguió.

"Seguro se me olvidan muchísimos deportistas, pero me quedaría con ellos. En baloncesto, LeBron James, Stephen Curry, jugadores que le dieron mucho al deporte el cual hacen cada uno en lo suyo", concluyó.

