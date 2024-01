“Lo que hizo Lionel Messi no está bien, necesitamos jugadores que respeten la camiseta y el club”

“ Messi es el mejor jugador de la historia” empezó. “Fue un desafío para él hacer la transición desde el FC Barcelona y venir aquí de repente. Tengo un gran respeto por él. Sin embargo, no acepto que hablen mal del Paris Saint-Germain. Quiero que los jugadores hablen mientras están en el club, no después”. Esto se debe quizá a algunas palabras de Messi una vez que el argentino ya estaba en el Inter Miami CF.

“No es un mal chico pero eso no me gusta. No es sólo por él, es por todos. Hablamos cuando estamos, no cuando nos vamos. Ese no es nuestro estilo”, recalcó a RMC.