La decisión que ha tomado Messi sobre su futuro tras ganar la Liga de Francia con el PSG

Según la información de TyC Sports, el círculo cercano de Leo Messi admitió que no existe una mínima posibilidad de que el argentino salga del PSG .

Para muchos Lionel Messi no es el mismo de antes. Ha tenido una primera temporada con el PSG para el olvido en el plano individual.

“ Messi se ha ganado tener las puertas abiertas del Barça, mientras yo sea el técnico aquí, como si quiere venir cada día a ver el entrenamiento o a hablar con el entrenador. Lo que nos ha dado no tiene precio, es el mejor jugador de la historia, pero a día de hoy tiene contrato con el PSG , creo que firmó por dos años”, dijo en aquel entonces el DT del Barcelona.

No hay duda que esta ha sido una temporada para el olvido en el PSG , pues con la llegada de Messi y de estrellas como Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, ‘Gigi’ Wijnaldum y Achraf Hakimi, el verdadero objetivo era ganar la Champions, pero fueron eliminados en octavos de final a manos del Real Madrid.

“Para mí Messi no está disfrutando en el PSG, está desubicado. Voy a decir una cosa que Leo siempre me decía: ‘¿Dónde vas a estar mejor que aquí?’ Y yo lo comprobé. No hay nada mejor que jugar aquí. Ojalá pueda volver. Si viene, que venga conmigo”.

Al final esto no va a ocurrir, pues Messi tiene decidido que jugará con el PSG la próxima temporada para intentar ganar la Champions. Habrá que ver si al final Mbappé también decide quedarse o se va para el Real Madrid.