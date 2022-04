¿Real Madrid o PSG? La fecha en que Mbappé anunciará oficialmente su decisión final

Antes de dicha fecha, Kylian no hablará por respeto total al PSG , que trabaja al máximo para renovar su contrato, informa Diario Marca.

Mbappé no hará oficial su futuro hasta el final de temporada en Francia, es decir, será hasta después del 21 de mayo, fecha en que disputarán el último partido de la liga francesa.

El pasado sábado, Mbappé se coronó con el PSG en la Liga de Francia y muchos pensaron que el delantero iba a comunicar la decisión sobre su futuro, pero no fue así.

El delantero francés se mantiene firme en su postura de no dar a conocer su futuro como profesional, pero lo que sí está claro es que tiene dos opciones: PSG o Real Madrid.

El PSG y la familia de Kylian Mbappé mantuvieron una reunión en Doha sobre el futuro del delantero, confirmó el director deportivo del club parisino Leonardo, añadiendo que la renovación está “aún en reflexión”, debido al interés por el jugador de equipos como el Real Madrid.

“Sí, hubo negociaciones en Doha, nos reunimos”, declaró Leonardo al micro de Canal+.

Por otra parte, el mismo sábado, Mbappé dio declaraciones sobre su futuro, pero dejó todo en el aire.

Fue preguntado por si será su último título con el PSG y Mbappé respondió: “Nada ha cambiado y no tengo nada más que decir. Quizá me quede y no ganemos nada”.

Mbappé llegó al PSG en 2017 procedente del Mónaco por 180 millones de euros, el segundo fichaje más caro de la historia.

Según la prensa española, el clan Mbappé estaría tratando de sacar más dinero al Real Madrid por un traspaso, algo que ha desmentido la familia y los representantes del jugador.