¿Qué necesita el Real Madrid para conseguir el título de la Liga Española y cuándo se puede coronar?

En base a esto, el número mágico del Real Madrid es el “1”. Empatando uno de los cinco compromisos que le quedan por delante, los blancos serían campeones sin importar lo que hagan sus rivales.



Si el Real Madrid consigue esa unidad contra el Espanyol se estaría coronando el sábado 30 de abril en el estadio Santiago Bernabéu ante su afición.

LOS PARTIDOS QUE LE QUEDAN AL REAL MADRID:

* Real Madrid vs Espanyol | Sábado 30 de abril | Jornada 34

* Atlético de Madrid vs Real Madrid | Domingo 8 de mayo | Jornada 35 * Real Madrid vs Levante | Miércoles 11 de mayo | Jornada 36

* Cádiz vs Real Madrid | Domingo 15 de mayo | Jornada 37

* Real Madrid vs Betis | Domingo 22 de mayo | Jornada 38