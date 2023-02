¿Ya no le sorprende? Las palabras de Sergio Ramos para Messi luego del salvar al PSG con un golazo de tiro libre

Uno de los que se rindió ante Messi, aunque asegura que ya no le sorprende, fue Sergio Ramos. El defensor se sumó a los festejos tras la anotación del argentino y lo volvió a felicitar una vez que se consumó la victoria.

Una vez finalizado el partido, Ramos atendió a los micrófonos de Amazon y valoró la actuación de su compañero. “Ya no me sorprende lo de Messi. En el Barça estaba acostumbrado a decidir los partidos como lo hizo hoy. Me alegro de que ahora esté en mi equipo”, sostuvo.