La oferta de seis meses a Messi para salir cedido del Inter de Miami: Barcelona está fuera de la jugada

El fin de semana volvió a las canchas, pero su equipo el Inter de Miami cayó ante Cincinnati y quedó fuera de los Playoff de la MLS. El primer golpe para Messi desde su llegada a Estados Unidos.

Esto significa que Messi va estar cuatro meses sin jugar y en ese contexto se comenzaron a disparar los rumores de una posible salida.

Primero el Barcelona, pero “Tata” Martino fue claro: “¿Messi volver al Barcelona? Si lo hace supongo que será a pasear. La verdad me sorprende. Si me decís que va a visitar Barcelona, es probable. A esta altura me sorprende, es del Inter Miami”, lanzó.