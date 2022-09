¿Messi podría volver? Barcelona ve posible el regreso de su hijo pródigo: ‘‘Si vuelve, sería gratis’’

La prensa catalana publicó desde ayer que Leo Messi ya tendría decidido junto con su familia abandonar el PSG a final de temporada, cuando su contrato expire.

Confirman que Messi habría decidido dejar el PSG en junio

El delantero argentino disputa su segundo año en París y podría ser el último, pese a que el club le está ofreciendo tres años más de contrato. Una vuelta al Barcelona sería una de las opciones, aunque también el Inter Miami le sigue la pista desde hace rato.

Messi, por su parte, no se ha pronunciado sobre lo que puede suceder en junio del próximo año ya que está enfocado en lo que sería su última Copa del Mundo.

Sin embargo, desde el Barcelona se han pronunciado sobre la vuelta de Leo y no han cerrado la puerta a la posibilidad. Al menos así lo explicó este miércoles Eduard Romeu, vicepresidente económico de la entidad azulgrana.

‘‘Si volviese, sería gratis, así que sería viable dentro de mi área, aunque no lo tengo contemplado en el presupuesto. Es un icono del club, esta siempre será su casa, pero será una decisión técnica, aquí no me encontrará nadie porque de esto no sé”, declaró para ‘El Matí de Catalunya Ràdio’.