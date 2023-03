Representante de Messi rompe el silencio sobre la oferta de 600 millones de Arabia a Leo y manda advertencia

“¡Peligro, Fakes News!”, comenzó su relato el empresario en una historia de Instagram. El papá del deportista citó tres noticias que tienen al ex Barcelona como principal protagonista.

Distintas versiones aseguran que no va a renovar su contrato con el PSG , que termina el próximo 30 de junio, y que pensaría en cambiar de aires.

“¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo? ¿Dónde están las pruebas??? Ahh, ¡que es todo falso, OK!. Por muchos -introduce dos emoticonos de alerta- que pongan no se crean nada... No vamos a tolerar más inventos para ganar seguidores”, concluyó Jorge Messi en sus redes sociales.

Habrá que estar atentos a lo que pasa con el futuro del jugador argentino que antes del Mundial parecía que tenía todo para seguir en el PSG.