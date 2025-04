Messi señaló al técnico más importante de su carrera: "Si no hubiera sido por él..."

El extécnico neerlandés cambió la carrera del rosarino con una decisión tan obvia como arriesgada en aquel 24 de agosto de 2005, cuando le dio la alternativa en el Gamper.

"Rijkaard para mí fue el más importante que tuve, porque me dio el lugar y el espacio para estar. Si no hubiera sido por él... Muchas veces dependes del que está. No había cupo porque estaban Ronaldinho, Eto'o y creo que Rafa Márquez. Yo en ese momento no era español todavía y ocupaba cupo. Y había posibilidad de salir cedido porque no iba a jugar y yo tampoco me quería quedar en el Barça B. Después viene el partido por el Gamper contra la Juventus. A partir de ahí, me hicieron español y me pude quedar", recuerda Messi.