“Le entré durísimo a Messi y su padre vino a tirarme la bronca, me dijo de todo; era la única forma de pararlo”

Es por eso que los entrenamientos tenían una exigencia que rebasaba el límite. “El comienzo no fue nada fácil. Las prácticas eran una guerra, cada balón que agarraba me gritaban todos: ‘pásamela, pásamela’. ¡Y cómo entraban y con qué dureza! Puyol, que entonces jugaba de centrocampista, me dijo que hiciera lo mismo y entonces ya me respetaron un poco más”, revela Motta.

Haciendo caso a las órdenes de Puyol, Motta le fue duro a Messi, aunque quizás sin la intención de lastimarlo. “En un entrenamiento le entré durísimo a Leo y su padre, Jorge, vino a tirarme la bronca y decirme que iba demasiado fuerte, me dijo de todo. La verdad, es que era la única forma de frenarlo”, relata el exjugador.