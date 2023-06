Messi y su sorpresiva respuesta sobre la decisión de fichar por el Inter de Miami: revela que tenía otra idea

Al final no se concretó el retorno por diferentes circunstancias y Leo se decidió por el Inter de Miami , un equipo que no pasa por su mejor momento en la MLS.

“Creo que pase lo que pase en el camino siempre hay que intentarlo y ojalá sea este el mensaje para las nuevas generaciones, que tanto me siguen, me cuidan y me defendieron”, respondió sobre el legado que puede dejar en el fútbol. “Quiero que me recuerden como una persona normal, buena, más allá de lo deportivo y especialmente la gente que me conoció, como mis compañeros, que me recuerden como una buena persona”, finalizó.

-SOBRE EL MUNDIAL DEL 2026-

El capitán argentino, Lionel Messi, dijo este jueves que pensar en la posibilidad de jugar el próximo Mundial “es ir muy lejos” a falta de tres años para la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Messi habló con la televisión argentina luego del amistoso que la Albiceleste derrotó 2-0 a Australia este jueves en Pekín y se refirió a las declaraciones de esta semana en las que había dicho que “en principio” no disputará el Mundial-2026.

“Lo que dije del Mundial es normal, por mi edad (cumple 36 años el 24 de junio) y por tiempos es difícil que llegue (a jugarlo)”, explicó.

“Pero, como ya lo dije, disfruto el momento, el día a día, estar acá (con la selección). Vienen las eliminatorias, la Copa América (en Estados Unidos-2024). Es ir muy lejos pensar en el Mundial. Hay que seguir disfrutando con la selección”, agregó el astro.