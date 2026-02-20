Michael Carrick toma decisión con su puesto de entrenador en el Manchester United y Sir Alex Ferguson se alegra

"El personal es fantástico, los jugadores han sido increíbles. Es un muy buen lugar para venir todos los días, para entrar. Y luego, obviamente, el apoyo de la gente es muy difícil describirlo. Es increíble. Así que, sí, estoy encantado de estar aquí", recalcó.El preparador inglés reconoció que la oportunidad llegó de forma inesperada, pero natural para alguien con su trayectoria en el club: "Recibí el mensaje mientras conducía y, aunque fue bonito escucharlo, me sentí bastante tranquilo. Simplemente parecía lo correcto", explicó.