Mourinho menciona al único de sus clubes por el que no siente nada de cariño: “Espero que no se lo tomen a mal...”

El técnico de 60 años, que el próximo 31 de mayo volverá a disputar una final europea con la Roma, hizo hincapié en que ama todos los clubes que ha dirigido con uno en excepción.

Según confiesa Mou, solo el Tottenham es el equipo por el que no siente nada. “Espero que los aficionados del Tottenham no se lo tomen a mal...”, comenzó diciendo el DT en rueda de prensa.

Estuvo a cargo de los Spurs entre diciembre de 2019 y abril de 2021, tiempo en el que no logró crear un vínculo de cariño. “Probablemente porque el estadio estaba vacío por el Covid, también porque el señor Levy no me dejó jugar una final y ganar un trofeo (Carabao Cup)”, apuntilló.