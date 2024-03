“Pude entrenar a Portugal y al Madrid a la vez, pero Florentino no me dejó; ahora aceptaría dirigir en el Mundial 2026”

“Estoy listo para empezar de nuevo y, a veces, cuando acabas en un equipo, notas la necesidad de un descanso, de un proceso. En este caso, el día en que me fui, ya estaba preparado para seguir. Me siento fuerte, me siento bien, me encanta este trabajo... De verdad que estoy listo, pero no quiero tomar una mala decisión. No puedo aceptar algo solo por la sensación y por la pasión por volver, así que tengo que ser paciente y, normalmente, estamos en marzo, que pase algo en marzo o abril es difícil, así que mi objetivo es empezar en verano”.

“Creo que el escenario ideal se da cuando el club tiene la estructura que permite al entrenador ser el entrenador en el campo, en la ciudad deportiva, en el vestuario, en el área técnica... pero ser el entrenador. Lo fui en el Inter de Milán, lo fui en el Real Madrid, lo fui en mi primera etapa en el Chelsea, lo fui en el Oporto. En otros clubes, no lo fui, así que es muy difícil para un entrenador, pero creo que mi relación con cada club en el que he trabajado y con cada afición, la base de todo es que ven que llego, me pongo la camiseta y peleo por ellos”, concluyó.

¿POR QUÉ NUNCA HAS SIDO ENTRENADOR DE UN PAÍS?

“¿Sabes? Mi sensación con Portugal es de que tuve la puerta abierta dos veces. ‘Por favor, ven y el puesto es tuyo’. Una vez, fue en el Madrid y el objetivo era ser el entrenador de Portugal a tiempo parcial y me di cuenta -de que no era posible- cuando el presidente, Florentino -Florentino Pérez-, me dijo: ‘No es posible’. Fácil de aceptar”.

¿ACEPTARÍAS CUALQUIER CONTRATO?

“¿Me arrepiento de no coger la oportunidad a la segunda porque, unos meses después, me echaron de la Roma? No me arrepiento porque estoy contento con la razón por la que no acepté, así que no me arrepiento. Ser seleccionador, en el futuro, es un objetivo. Si me preguntas mañana, no sé si sería feliz. Si me dices que es antes del Mundial, de la Eurocopa, de la Copa América, de la Copa África, diría sí, diría sí, pero dos años esperando para trabajar... No sé, quizás acepte un día, pero no estoy seguro de que fuera a disfrutarlo”, admitió.