“He llegado a muchas finales de UEFA; y fui echado por alguien que no sabe nada de fútbol. Así es la vida”

“Las competiciones europeas están a punto de empezar, particularmente la Champions League, quizá la competición más importante del mundo en el calendario. No estaré allí para esas fases finales no porque me hayan eliminado, sino porque he sido ‘eliminado’ por alguien que sabe muy poco de fútbol. Así es la vida, llena de subidones y caídas, y yo estoy en una subida a pesar de un despido que fue tan inesperado como injusto. Pero volveré, con incluso más ganas y confianza, a esos partidos de la UEFA.

He participado en un montón de partidos y he llegado a muchas finales. Son partidos especiales de verdad para nosotros como entrenadores, para los aficionados y, por supuesto, para los jugadores. Por tanto, tengo la suficiente experiencia y conocimiento para saber cómo tirar para adelante incluso cuando tenemos rivales con mucho más potencial que nosotros.

A estas alturas, siempre tengo en mente: en el primer partido, siempre juegas para ganar; en el segundo, ya sabes lo que te vale para pasar de ronda -ganar por un gol, empatar o incluso perder por uno o dos goles-. Y las eliminatorias se gestionan en base a esto.