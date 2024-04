“Hay un par de jugadores que siguen en Manchester United y que yo no quería hace unos años; Ten Hag tuvo la confianza”

El extécnico del Manchester United, José Mourinho, afirmó en una entrevista a The Telegraph que él no tuvo el mismo tipo de apoyo durante estuvo en el club y que ahora si mira que lo hay en el actual entrenador de Old Trafford, Erik ten Hag.

“Lo que tiene Ten Hag en su época en el Manchester United yo no lo tuve. No tuve ese nivel de apoyo. No tuve ese nivel de confianza”; Así que me fui triste porque sentí que estaba al principio del proceso”.

El portugués de 61 años fue despedido por el United en diciembre de 2018 tras una serie de pésimos resultados después de haber ganado la Copa de la Liga y la Europa League en la temporada 2016-17.