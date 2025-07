Mourinho vuelve a atacar a Guardiola: "Si mueres con tu idea, eres un estúpido...hay DT que prueban cosas que no les funcionan "

Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la charla llega cuando Mourinho expone su particular forma de entender la gestión de grupos y los estilos de juego, los cuales —según él— deben adaptarse al perfil de cada plantilla.

Durante los días previos, el canal portugués ya había revelado algunas de las declaraciones más llamativas de la entrevista. En ellas, Mourinho dejaba claro que no contempla alejarse del fútbol y que uno de sus grandes sueños es dirigir en una Copa del Mundo, preferiblemente al frente de la selección de Portugal, con aspiraciones reales de pelear por el título.

La tensión entre Mourinho y Guardiola no es nueva, y en Canal 11 volvió a aflorar con sutileza. “Hoy no hay un único modelo de juego, hay muchas formas de interpretar el fútbol. Tampoco hay un sistema táctico universal, sino distintas maneras de construir y defender. Esto exige una preparación táctica más profunda, donde los futbolistas deben evolucionar y aprender. El problema surge cuando se pretende copiar sin tener los recursos adecuados”, explicó el técnico luso.

A modo de ejemplo, no dudó en aludir directamente al entrenador catalán: “Intentar salir jugando desde atrás con un portero sin condiciones es muy difícil. Guardiola tenía a Hart, el mejor portero inglés, pero no le bastó. Trajo a Claudio Bravo, y luego fichó a Ederson. Hay técnicos que prueban cosas que no les funcionan, pero insisten con la excusa de que ‘murieron con su idea’. Si mueres con tu idea, eres un estúpido. Los entrenadores deben adaptar su filosofía al material que tienen”, sentenció Mourinho, dejando claro que sigue guardando cuentas pendientes con Pep.