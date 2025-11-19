Mundial 2026: termina en la prisión tras clasificarse con su selección después de 28 años; el motivo de su condena

Un juzgado de <b>Copenhague </b>condenó este jueves a una pena condicional de prisión de 14 días al internacional noruego del Benfica <b>Andreas Schjelderup </b>por compartir un vídeo con contenido sexual de una menor, según la agencia danesa Ritzau.<b>Schjelderup</b>, de 21 años y que entonces jugaba en el <b>Nordsjælland </b>danés, recibió el vídeo en mayo del año pasado en la red social Snapchat y, después de ver los primeros segundos, lo envió a un grupo privado en el que también estaban cuatro amigos.