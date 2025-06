Mundial de Clubes 2025: Cuánto cuestan los boletos, dónde comprarlos y que se necesita para conseguirlos online

La FIFA eligió a 12 estadios en Estados Unidos para albergar el Mundial de Clubes, así que veremos inmuebles de primer nivel. La final será en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el domingo 13 de julio de 2025.

Mercedes Benz | Atlanta

Bank of America | Charlotte

TQL Stadium | Cincinnati

Rose Bowl | Los Ángeles

Hard Rock Stadium | Miami

GEODIS Park | Nashville

Metlife Stadium | New Jersey

Camping World Stadium | Orlando

Inter & Co Stadium | Orlando

Lincoln Financial Field | Philadelphia

Lumen Field | Seattle

Audi Field | Washington