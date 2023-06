Revelan la salida inesperada de un jugador del Real Madrid: “No nos dijo nada, nos dimos cuenta que se iba por el comunicado”

“No sabría decirte cuándo me enteré. El día del ‘Marca Leyenda’ no nos había dicho nada, pero ya estábamos con la duda como vosotros. Personalmente no nos dijo nada ni al equipo. El Madrid sacó un comunicado y nos enteramos todos”, empezó diciendo el capitán.

“Él no reunió a todo el equipo en el vestuario, pero es una persona muy introvertida. Lleva las cosas a escondidas, conozco bien a Karim y las formas que utilizó le pegan bastante”, añadió Nacho sobre la partida de Karim.