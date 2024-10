Neymar llora tras llevar un año sin jugar y el anuncio del Al Hilal: “Esto es lo que más me duele”

Pero el dolor por lo vivido sigue latente para Neymar, que recordó lo que tuvo que afrontar en diálogo con la agencia NR sports y no pudo contener el llanto. “Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Cada día que yo me alejo de ello es un día de sufrimiento. Entonces eso... Eso es lo que más me duele”, expresó el jugador.

“Las personas más importantes de mi vida, mis amigos, mi familia y el fútbol. Cada vez que me lastimo, vuelvo. Pero no vuelvo a medias. y no me rendiré”, cerró.

Ney tiene contrato vigente con Al Hilal hasta junio del 2025 y cobrará 320 millones de euros por las dos temporadas firmadas.