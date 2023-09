Neymar y su duro mensaje a la Ligue 1: “Por los nombres que tiene hoy la liga Saudí, quizás es mejor que la de Francia”

El astro brasileño Neymar dijo este jueves que no está en plenitud física, pero aseguró que eso no significa que se vaya a ausentar del choque del viernes contra Bolivia , en el estreno de Brasil en las clasificatorias sudamericanas hacia el Mundial de 2026.

“Diniz hace un trabajo completamente diferente de todo lo que he visto. Es otro tipo de fútbol, tiene una mentalidad muy distinta a la de los entrenadores que he tenido. Los otros técnicos hacían básicamente las mismas cosas, Diniz no: le gusta reinventar el fútbol. Es un tipo muy interesante”, afirmó.

- Renovación -

El crack sostuvo que Brasil está en camino hacia una renovación, con varios jugadores mundialistas y otros jóvenes, y dijo que su actuar en el campo no cambiará mucho con el nuevo seleccionador.

“No será de la noche a la mañana que esa renovación va a tener lugar, que vamos a jugar muy bien, de la forma que quiere Diniz. Él tiene que tener un poco de paciencia para que ese trabajo pueda dar frutos”, señaló.

Preguntado por el nivel de la millonaria liga de Arabia Saudita, que ha llamado la atención con recientes fichajes de talla mundial, Neymar la comparó con el torneo francés, que disputó con el PSG entre 2017 y 2023.

“Por los nombres que hay actualmente en la liga saudita, no sé si no es mejor que el campeonato francés”, dijo entre risas. “Muchos piensan que el campeonato no es conocido y que es débil. Todos el mundo decía eso cuando fui para la liga francesa, y fue el lugar en el que más me golpearon en mi vida”