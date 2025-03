Neymar se metió en polémica con Santos y Dorvial Junior tomó rotunda decisión para las Eliminatorias con Brasil

Santos quedó eliminado en las semifinales del Campeonato Paulista tras caer 2-1 y Ney se quedó en el banquillo. Todos aseguraban que era por una lesión, pero no fue así.

La figura de Neymar Junior no deja de meterse en polémicas. La última ocurrió cuando el brasileño no quiso entrar al campo para ayudar en el partido contra Corinthians , su máximo rival.

El club asegura que el jugador estrella no tiene ninguna lesión, sino que fue prescindido precisamente para no sufrir una lesión y así estar mucho más tiempo fuera de las canchas. Esto ha generado mucha indignación en Brasil, ya que Dorival Junior lo hizo parte de la convocatoria para los duelos de Eliminatorias frente a Colombia y Argentina.

Neymar ha recibido muchas críticas luego del llamado de Dorvial a la selección, para mucho el brasileño no está listo para esta clase de partidos.

Lo que dejaron calro fue que si Neymar corre riesgo de lesionarse, será cortado. Por lo que se entiende que el extremo no haya jugado ante Corinthians.



Tras la eliminación, el jugador de 33 años tomó la palabra y dio la cara tras la eliminación: “Es muy difícil quearse afuera en un momento como este. Ustedes saben lo que está en mi cabeza ahora mismo. Es muy difícil. Estoy intentando mantener la calma lo mejor que puedo. Tratando de no mostrar la tristeza que tengo. Pero si pueden, corran por mí por favor”, aseguraba.

Y acabó el discurso entre lágrimas: “Quería estar en el campo con ustedes. Quería estar corriendo con cada uno. No saben lo desesperado que está mi corazón en este momento. No saben lo mucho que quería jugar hoy. Buen partido hermanos, vayan con Dios. Peleen todos juntos, y recuerden que no hay balón perdido. Corrán por los demás. ¡Vamos!”.