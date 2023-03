¡Inesperado y sorpresivo! Neymar Jr vuelve a Brasil y este será su nuevo equipo

Este domingo, en la previa de la Final Four de la Kings League, Neymar anunció que volverá a Brasil, pero no a un equipo profesional de su liga, sino que será presidente de un equipo de la Kings League Brasil, una liga que será dirigida por el ex jugador del Barcelona y actual presidente, Gerard Piqué.

SIMULARON UN SECUESTRO

El del PSG dio conocer esta noticia a través de un video en el que el brasileño ‘secuestra’ a Gerard Piqué, para pedirle que le dé una escuadra de la competencia que llegará al país sudamericano.

En el comercial el español aparece amarrado en una silla, desde la que ve un mensaje que le manda Neymar en un televisor.

“Lo siento, pero ‘Rey’ solo ha habido uno y era brasileño. Hagamos un trato, dame un equipo para la Kings League, fácil”, son las palabras con las que comienza Neymar, quien se quita una máscara.