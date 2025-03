“Rechacé a Pep Guardiola cuando me quería fichar; vino a las tres de la mañana y estaba en ropa interior”

En una entrevista con el podcast Podpah , Neymar confesó: “Casi me voy al Bayern Munich cuando dejé el Santos. Estuve en Suiza para recibir el Premio Puskas al mejor gol del año. Cuando estaba en el hotel, mi padre me llamó a las tres de la madrugada y me avisó que le abriera la puerta de mi habitación, que iba a verme. Yo estaba en ropa interior y camiseta, y cuando abro la puerta veo a mi padre, a Guardiola y a un traductor. ..”.

Y siguió recordando: “Guardiola se sentó y me explicó que quería ficharme para el club en el que iba a dirigir. Él ya había firmado con un equipo, pero no podía hablar. Luego sacó un papel, abrió la laptop y empezó a decirme cómo iba a jugar. Llegó a decirme que si no marcaba 60 goles al año se iba a cambiar el nombre. Entonces comencé a dudar...”.

Al final Neymar fue honesto y rechazó la oferta de Pep: “Fue duro. Guardiola en mi habitación a las 3 de la madrugada. Le pregunté a que equipo iba, pero no podía decírmelo todavía, pero luego lo pensó y me contó que iba al Bayern Munich. Me explicó que era una ciudad fría, diferente a Madrid y Barcelona, pero me prometía cuidarme y convertirme en el mejor de todos. Finalmente, decidí ir al Barcelona, pero me planteé ir al Bayern Múnich”.