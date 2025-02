Lionel Messi y Neymar tienen mucha historia en el mundo del fútbol, el argentino y brasileño no solo son amigos, sino que han aprendido mucho del otro en muchos aspectos de la vida.

Cuando Messi llegó al PSG tras ser echado por la puerta de atrás de Barcelona, Ney lo recibió de buena manera y aunque suene extraño, el brasileño ha contado anécdota sobre un pedido que le hizo Lionel.

En diálogo con el podcast Padpoh, el astro brasileño contó detalles de algo que Messi aprendió de él.

“Cuando llegó a Paris, Messi habló conmigo y me pidió que le enseñara a patear penales. Se me acercó y me dijo ¿Cómo es que pateas los penales así? Lo miré y le dije, estás loco. Tú eres Messi. Si yo lo puedo hacer, tú también puedes. Tienes que entrenarlo. Y el comenzó a practicar”, aseguró entre risas Neymar.