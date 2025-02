OFICIAL: Real Madrid confirma otra baja para enfrentar a Betis ¿Llega para el derbi contra Atlético en Champions?

“No está lesionado ni tiene un descanso programado. Tiene una pequeña molestia que le ha costado recuperar y nada más que un pequeño problema. No va a estar disponible mañana y sí lo estará el próximo partido”, dijo en rueda de prensa.

El Real Madrid acudió al Comité de Apelación alegando que Bellingham dijo “fuck off” (‘joder’, en ingllés), pero este organismo la mantuvo la sanción al centrocampista; al revés que lo ocurrido con el brasileño Antony, expulsado en el último encuentro del Betis y a quien sí le quitaron la cartulina roja porque su “acción impetuosa” no tuvo “ningún ánimo de contactar” con el getafense Juan Iglesias.

“Yo hablo de lo que ha pasado Bellingham, que nos parece una injusticia. De Antony no quiero hablar. Es un asunto que no me toca”, valoró Ancelotti.

Unas bajas que “no” le “preocupan” ya que se siente con “optimismo” con “la buena dínamica” de su equipo en los últimos partidos. Además, analizó cómo va a sustituir a Dani Ceballos, nombrando a Eduardo Camavinga y defendiendo a Luka Modric.

“Alguien se olvida de que Camavinga jugó la final de ‘Champions’ hace poco. Puede hacer ese papel de pivote y está listo con la calidad necesaria para remplazarlo. Ha ido una pena porque Ceballos estaba aportando mucho al equipo por compromiso y calidad”, señaló.