El motivo por el que Ancelotti se indignó en conferencia de prensa y su respuesta a Vinicius capitán: “Son los elegidos”

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ensalzó este viernes a su jugador brasileño Vinicius Jr, que lució el miércoles el brazalete de capitán del equipo en la visita ganada a la Real Sociedad, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, al afirmar que la capitanía le dio “más responsabilidad”.

“Los capitanes son los elegidos. Le ha tocado a Vinícius, se ha portado muy bien. Le ha dado más responsabilidad la capitanía. Ha sido un capitán de verdad y todo el mundo ha apreciado esto”, dijo, sobre un Viicius que ante el Betis, en Liga este sábado cumplirá su partido 300 con la camiseta madridista.

“Vinícius está ayudando mucho. Ha cambiado mucho el equipo porque los delanteros trabajan y ayudan mucho; el equipo es más sólido”, apuntó.

“Hemos hablado de este asunto muchas veces, pero con todo el equipo. Todos estaban de acuerdo con esto. El ‘chip’ ha cambiado de manera evidente en los últimos partidos, desde el partido contra el Atlético de Madrid la mejoría defensiva ha sido evidente”, completó.

El técnico, asimismo, defendió a su futbolista Raúl Asencio, tras haber recibido cánticos de “Asencio, muérete” en el encuentro de Copa del Rey contra la Real Sociedad, algo en lo que insistió “no tienen que pasar”, a la vez que aseguró que “no” piensa en no alinearle fuera del Santiago Bernabéu por si estos se repiten.

“Lo pongo de titular cuando quiero. No pienso que si pasa no lo meto como titular. Los insultos no tienen que pasar”, comentó en la rueda de prensa previa a la visita liguera al Real Betis.

“El jugador está bien. Estaba afectado pero era bastante normal por lo que pasó. Pero han pasado los días y está listo para jugar. Paso algo que no tiene que pasar, se aplicó bien el protocolo y, si pasa otra vez, que apliquen el protocolo como lo aplicó muy bien el árbitro el otro día”, valoró.

Un Raúl Asencio que el pasado 11 de febrero conoció que la Audiencia de Las Palmas rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del jugador del Real Madrid Raúl Asencio contra el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), que acordó proseguir la investigación en su contra por la presunta difusión de un vídeo de carácter sexual de una menor de 16 años.