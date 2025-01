Neymar acepta la propuesta: lo llamó su antiguo club para que juege los próximos seis meses

“Está fuera. No fue inscrito para la Saudi Pro League. La Liga de Arabia es una de las mejores del mundo y todos los futbolistas del Al-Hilal pueden jugar en Europa. Neymar ya no puede rendir al nivel al que estamos acostumbrados. Desafortunadamente, las cosas se han vuelto difíciles para él”, explicó el DT portugués.

Jorge Jesús , técnico del Al-Hilal , confirmó que Neymar no será tomado en cuenta por el equipo para lo que resta de la temporada.

Y añadía: “Nosotros tenemos un ritmo de juego. Neymar entiendo que tiene contrato por seis meses más y será él quien decida su futuro ahora mismo. Depende de la directiva. No sé nada sobre el futuro de Neymar”.

Durante los próximos seis meses, Santos jugará el Paulistao, la Copa Brasil y comenzará el Brasileirao. Cabe mencionar que no tiene competición intercional.

Según la citada fuente, la parte salarial no sería un problema y hasta no se descarta que Al-Hilal se haga cargo de un porcentaje, ya que no cuentan con el brasileño y optarían por esa solución.

El deseo de Neymar es volver a jugar lo antes posible, empezar a tomar ritmo de competencia e intentar nuevamente estar presente en la selección para la doble fecha de eliminatorias sudamericanas.