No le interesa jugar con Messi y Mbappe: Exjugador del PSG confirma que no desea volver al equipo frances

Si bien Mauro icardi no terminó de buena manera su relación con los hinchas del PSG , con estas declaraciones seguramente hará que muchos parisinos no lo quieran de regreso.

El futbolista argentino tiene en claro cuál es su intención de cara al futuro: “Tengo muchas ganas de quedarme en Estambul”, declaró el delantero cuyo pase aún es del club de Francia.

El jugador también apuntó a que no se sentía querido por los hinchas del PSG, ya que en las calles no se hablaba de él : “Estuve con los mejores del mundo en París, pero no sentía nada en la calle. Sin embargo, veo un gran interés aquí por mí”.

Los fanáticos del equipo de Turquía los han demostrado mucho cariño hacia del jugador, pues el delantero lleva convertidos 9 goles y 6 asistencias en 15 partidos, y su equipo es líder en la tabla.