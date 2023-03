¡Ya no serán noventa minutos! Las nuevas reglas que entrarán en vigor en el fútbol en los próximos meses

Arsene Wenger, director del desarrollo del fútbol de la FIFA, ha mencionado en reuniones anteriores sobre la teoría de beneficiar al delantero en el fuera de juego. El ex técnico del Arsenal sugiere que el delantero esté habilitado con la parte última de su cuerpo en línea con el defensa, posibilitando que esté por delante del defensa, pero con una parte de su cuerpo en línea. De momento, en estudio.

Los partidos no serán de 90 minutos, ni tampoco el fuera de juego sea el mismo que conocemos hasta ahora, según lo que se comenta estas nuevas medidas se quieren implementar para el 2024, ambos temas ya están sobre la mesa de las personas encargadas de cambiar y modificar las reglas del fútbol.

REGLAS QUE ESTÁN APROBADAS PARA LA TEMPORADA 23-24

Las reglas que sí entrará en vigencia, el próximo 30 de junio, es la de incluir las celebraciones de los goles en el tiempo añadido, es decir, no permitir que se hagan “fiestas” en la cancha y que se pierden más de un minuto y medio en los festejos. El mundo del fútbol necesita que no haya tantos tiempos muertos y desde la FIFA están preocupados por ello.

Otra regla es la de conseguir goles con jugadores del banco dentro del terreno de juego. Actualmente se anulan, algo que no sucedió en el Mundial, pero la IFAB considera que si no tienen intervención en la consecución del gol, la situación no da para anular el tanto, aunque si para amonestar a los que estuvieran sobre el terreno de juego.

También entrará en vigor la norma anti Dibu Martínez, ya que el portero en los penaltis va a tener prohibido distraer al pateador , por ejemplo, demorando la ejecución del penal o tocar los postes de la portería.