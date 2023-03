La contundente respuesta de Ancelotti al premio The Best de Messi y la tarea de eliminar al Barcelona de Copa del Rey

Carlo comentó sobre varios temas, uno de ellos el premio The Best que se llevó Lionel Messi por encima de Karim Benzema.

Vinicius vs Araujo ”No hay que decirle nada especial a Vinicius. Nosotros no vamos a cambiar. Es verdad que Araujo es un defensa muy fuerte, pero va a ser un enfrentamiento muy entretenido. Ojalá Vinicius pueda ganarlo”.

El precedente de la Supercopa ”Lo hemos valorado todo. En la Supercopa nos faltó compromiso y contudencia, con errores individuales que no se van a repetir. Estamos cerca de ganar uan competición importante y vamos a competir. No es el partido decisivo, pero queremos tomar ventaja”.

Primer Clásico tras el Caso Negreira ”Como he dicho, en este momento no hay corrupción en el fútbol. No sé quién pita, pero intentará hacerlo lo mejor posible mañana”.

Rüdiger

”Siempre concentrado y focalizado, ha mejorado su nibel pero puede mejorar con balón. Con él y Militao somos más sólidos, porque sin Alaba han dado solidez al centro de la defensa”.

¿Transición en la medular?

”Puede ser (risas). Lo veréis mañana, pero son partidos en los que necesitas muchas cosas: personalidad, energía... Puede ser que por la energía Kroos no esté en el once, pero lo puede estar por la personalidad y el coraje necesarios para este tipo de partidos. Tenemos que evaluar todo esto. Para dejar fuera a jugadores de este nivel...”

La nueva era del Barça

”Las ganas no las tenemos por una revancha de la Supercopa, sino porque estamos cerca de un título y entonces la caldera sube de temperatura. Solo por eso”.

¿Qué sería una buena temporada?

”Hasta ahora, he dicho que, comparado con el año pasado, tenemos dos puntos menos en LaLiga. Pero también estábamos fuera de la Copa del Rey. No estamos mucho mejor que el año pasado, estamos donde hemos merecido estar. Pero ahora llega lo bueno. Cuando llegas así a marzo, compitiendo en todas las competiciones... Vamos a competir a ver si podemos ganar algo”.

Premios The Best

”Para nosotros no es demasiado importante. El Mundial dijo que Argentina fue campeón del mundo merecidamente. Es normal que Messi, el Dibu, Scaloni hayan ganado este galardón”.

Influirá en LaLiga

”Es una competición distinta,en 270 minutos puedes ganar un título. La Liga y la Champions son competiciones distintas”.

Sus votos en el The Best

”No me ha llamado la atención, es normal que los tres primeros hayan sido estos futbolistas. No puede elegir a tres, tengo un conflicto de intereses. Pero seguro que son del Madrid”.

¿Cagómetro?

”Es una competición distinta, ante un rival muy fuerte. Va a ser un partido entretenido, la afición lo va a disfrutar. Es un partido de 180 minutos para llegar a un final. No sé qué es el cagómetro”.