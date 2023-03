David Alaba rompe el silencio y explica por qué votó a Messi por encima de Benzema en los premios The Best

David Alaba se ha visto en una polémica luego de que se revelara quién voto por quién para los premios The Best del año 2022 .

Ante toda la polémica que se montó a su alrededor, David salió a dar explicaciones y reveló el verdadero motivo por el que votó a Messi por encima de Benzema.

Con Messi a la cabeza: estos son los ganadores de los Premios The Best 2022

“A raíz de los Premios FIFA The Best. La Selección de Austria escogimos los votos de este galardón como equipo, no sólo yo. Cualquiera en la plantilla está habilitado para votar y así es como procedimos. Todo el mundo sabe, y especialmente Karim (Benzema), cuánto admiro a él y sus actuaciones. Y ya he dicho en varias ocasiones que para mí es el mejor delantero del mundo; que todavía lo es. Sin lugar a dudas”, escribió el austriaco.